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Журналистское сообщество призвало Мендель извиниться за свое поведение

Журналистское сообщество призвало Мендель извиниться за свое поведение
17:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:С таким заявлением выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Пресс-секретарь Президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Или дружеские объятия, или отталкивания-оттягивание - это не поведение, с которой журналисты должны мириться", - считает Томиленко.

Он заявил о солидарности с журналистами "Схем" и американским журналистом Кристофером Миллером, который работает в Киеве.

"Власть во всем мире ищет форматы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти.

Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису Президента и пресс-секретарю Президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

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И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - подчеркнул Томиленко.

Напомним, на днях было обнародовано видео на котором Мендель не подпускает украинского журналиста Сергея Андрушко к Президенту Украины. Также Кристофер Миллер, который до этого также был вовлечен в подобный инцидент с Мендель, заявил, что подобное поведение препятствует работе журналистов и не соответствует тому, как ведут себя пресс-секретар, например, в США.

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НСЖУ, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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