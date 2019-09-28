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В Украине появится новый Фонд: Зеленский подписал соответствующий указ

В Украине появится новый Фонд: Зеленский подписал соответствующий указ
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Цель Фонда поддержка молодежи по программам подготовки магистров и заграничных стажировок.

Глава государства Владимир Зеленский учредил Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Текст соответствующего указа №718/2019 от 28 сентября обнародован на сайте президента.

Согласно документу, Зеленский внес изменения в указ президента от 6 ноября 2018 года №357 "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

Так, глава государства учредил Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта с целью оказания поддержки для:

продолжения обучения молодежи по программам подготовки магистров, докторов философии и докторов наук в ведущих отечественных заведениях высшего образования и научных учреждениях и за рубежом;

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стажировки молодежи в ведущих иностранных заведениях высшего образования и научных учреждениях;

участия молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;

привлечения научно-педагогических и научных работников иностранных высших учебных заведений и научных учреждений, известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в заведениях высшего образования, научных учреждениях Украины;

поощрение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности; реализации проектов в области образования, науки и спорта.

Кабинету министров президент поручил обеспечить средства на финансирование фонда. Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Образование, Указ, Фонд, Владимир Зеленский.
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