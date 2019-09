Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал (Видео)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Это как называется?! Свобода слова?!", - возмутился он.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe

— Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019