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Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал (Видео)

Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал (Видео)
11:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В сети показали видео, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель отталкивает журналиста.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Это как называется?! Свобода слова?!", - возмутился он.

Зарубежный журналист Кристофер Миллер в Twitter опубликовал видео, как Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко. "Зеленский дает интервью для СМИ в Нью-Йорке. Но именно так его пресс-служба относится к журналистам в Киеве", – отметил он.

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Ранее народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов «попить водички». Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства. «Попейте водички, вам полезно», – сказал Тищенко.

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Журналист, Владимир Зеленский, Сергей Андрушко, Юлия Мендель.
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