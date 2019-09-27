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Счастливое сообщение в Fаcebook: вице-премьера пригласили в Кабмин через соцсети

Счастливое сообщение в Fаcebook: вице-премьера пригласили в Кабмин через соцсети
10:06 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Михаил Федоров напомним, что изначально был в команде президента, но вел коммуникацию и с Владимиром Зеленским, и с Гончаруком.

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что премьер Алексей Гончарук позвал его свою команду, написав сообщение в соцсети.

Об этом сообщает интервью Федорова УП.

"Когда назначали Гончарука, даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством",- заявил Федоров.

Федоров напомним, что изначально был в команде президента, но вел коммуникацию и с Владимиром Зеленским, и с Гончаруком. Он также считает, что сразу смог сработаться с премьером.

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Как сообщалось ранее, крупнейшая социальная сеть Facebook обнародовала заявление об удалении значительного количества страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka.

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Все по теме:

Facebook, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, "Слуга народа", Михаил Федоров.
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