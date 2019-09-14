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Правительство намерено обеспечить скоростным интернетом всех жителей Украины

Правительство намерено обеспечить скоростным интернетом всех жителей Украины
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство хочет в течении трех лет покрыть территорию Украины высокоскоростным интернетом.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует в ближайшие три года обеспечить доступ к скоростному интернету жителей всех населенных пунктов и всех социальных объектов.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

По его словам, чтобы перейти к внедрению в Украине интернета Стандарт 5G, необходимо исправить существующие недостатки связи предыдущих поколений.

"Наша цель на ближайшие три года - сделать так, чтобы 100% социальной инфраструктуры, 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. Мы хотим закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета, которая у нас будет", - отметил Федоров.

На форуме YES Крейг Мейзин рассказал, почему он заинтересовался созданием сериала "Чернобыль"

По его словам, сейчас министерство работает над полноценным введением 3G и 4G на территории всей страны.

"Пока мы не сделаем такие базовые вещи, мы не перейдем на следующий уровень", - подчеркнул Федоров. Он добавил, что правительство имеет четкий план по этому вопросу.

По данным Офиса эффективного регулирования, в Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал.

В мае в то время президент Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для запуска 5G в Украине. Документ позволит заработать системе связи пятого поколения в Украине уже в 2020 году.

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Все по теме:

Интернет, Ялтинская конференция, Форум YES, Михаил Федоров.
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