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На форуме YES Крейг Мейзин рассказал, почему он заинтересовался созданием сериала "Чернобыль"

На форуме YES Крейг Мейзин рассказал, почему он заинтересовался созданием сериала "Чернобыль"
16:43 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В четверг, 12 сентября, в Мыстецком Арсенале началась 16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Модератор Фарид Закария во время 16-ой ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, спросил автора и продюсера сериала "Чернобыль" от HBO Крейга Мейзина как он заинтересовался Чернобылем. Мейзин сказал, что комиксы на самом деле более серьезны, чем некоторые драматурги.

"Когда я начал читать о Чернобыле, меня поразили две вещи. Во-первых, взрыв произошел, когда они проводили тест на безопасность, что очень иронично. Во-вторых, что человек, которого обвинили, покончил с собой через два года со дня взрыва", - сказал Мейзин.

Он добавил, что худшая часть чернобыльской истории заключалась в том, что те, кто погиб в результате заражения, не знали или не понимали, что с ними происходит.

Сериал "Во все тяжкие" стал самым "важным" в 2000-ых

"Информация скрывалась, даже те, кто жил поблизости, не знали об опасности", - подчеркнул продюсер.

"Такие истории, как "Чернобыль", не должны создаваться американцами. Посмотрите на историю Украины. Есть много историй, которые еще не рассказаны", - сказал Мейзин.

Уточним, что темой форума YES является посыл "Счастье сейчас".

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Все по теме:

ЄС, Чернобыль, Мини-сериал, Ялтинская европейская стратегия, Крэйг Мэйзин, Фарид Закария.
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