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Сериал "Во все тяжкие" стал самым "важным" в 2000-ых

Сериал "Во все тяжкие" стал самым "важным" в 2000-ых
13:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:"Во все тяжкие" в том же году вошел в Книгу рекордов Гиннесса как "сериал с самым высоким рейтингом".

А вот исполнитель главной роли в сериале Брайан Крэнстон не вошел в тройку телезвезд-лидеров прошедшего десятилетия.

Агрегатор отзывов о фильмах Rotten Tomatoes провел очередной осенний опрос пользователей о лучших сериалах 2000-х годов. Первое место в топ-20 по достоинству занял сериал Винса Гиллигана "Во все тяжкие", набравший 61% благосклонности зрителей. Второе значимое место в сердцах любителей сериалов досталось "Офису", который положительно оценили 47% опрошенных. Последним в тройке лидеров с 45% позитивных отзывов набрал "Клан Сопрано".

В Топ-10 сериалов "нулевых" вошли: 

  • "Во все тяжкие";
  • "Офис";
  • "Клан Сопрано";
  • "Остаться в живых";
  • "Американский идол";
  • "24 часа";
  • "Безумцы";
  • "Секс в большом городе";
  • "Как я встретил вашу маму";
  • "Западное крыло".

Главной телезвездой прошедшего десятилетия зрители назвали ныне покойного Джеймса Гандольфини за роль Тони в "Клане Сопрано". Он получил 18% голосов поклонников. Второго места удостоился Стив Карелл с 17% голосов ― звезда "Субботним вечером в прямом эфире" и режиссер "Офиса". Замыкает тройку лидеров Тина Фэй, снявшаяся в сериале "Студия 30" и набравшая 7,96% зрительских симпатий.

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А вот Брайан Крэнстон, исполнитель Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие" в лидеры зрительского рейтинга, как ни странно, не вошел. Нередко критики называли его "самым захватывающим и грандиозно трагическим персонажем" в истории телевидения. За роль больного неоперабельным раком учителя химии Уолтера Уайта, ставшего метамфетаминовым королем ради будущего своей семьи, Крэнстон в 2014 году получил "Золотой глобус" за лучшую драматическую мужскую роль на ТВ.

Сериал "Во все тяжкие" набравший 99 баллов из 100 на британском портале MetaCritic. На Rotten Tomatoes сериал набрал 98% одобрения среди зрителей и 96% — среди профессиональных критиков.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Во все тяжкие, Сериал Во все тяжкие.
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