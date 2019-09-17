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Facebook удалил 400 недостоверных украинских страниц

Facebook удалил 400 недостоверных украинских страниц
12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина pixabay.com

Новости Бизнеса:Социальная сеть Facebook удалила много аккаунтов, групп и страниц предоставляющих недостоверную информацию ориентированную на Украину.

Крупнейшая социальная сеть Facebook обнародовала заявление об удалении значительного количества страниц, групп и аккаунтов в сетях Facebook и Instagram (был приобретен Facebook в 2012 году), в том числе страниц ресурсов Hyser, Znaj.ua, Politeka.

"Мы удалили 168 учетных записей, 149 страниц Facebook и 79 групп, участвовавших в скоординированном и недостоверном поведении, ориентированном на Украину… Несмотря на то, что люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наш анализ связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", - говорится в заявлении Facebook.

Согласно раскрытым Facebook данным, почти 4,2 млн учетных записей были подписаны на одну или более из этих страниц, около 401 тыс. учетных записей присоединились к одной из этих групп.

На рекламу указанных ресурсов в Facebook и Instagram, которая была оплачена в долларах США, было потрачено около $1,6 млн.

Эти учетные записи были выявлены в ходе внутреннего расследования по подозрению скоординированного недостоверного поведения в регионе.

Значительная часть оставшихся страниц в подмножестве удалений связана с онлайн-агрегаторами новостей "Знай. ЮА" и "Политека.Нет", принадлежащими "Информагентству "Знай", уставной фонд которого составляет всего 1 тыс. грн. Бенефициарным собственником информагентства "Знай", а также ООО "Украинская Стена" (издательское дело) и "Будни медиа" (производство кино- и видеофильмов, телепрограмм) является Антон Федченко, зарегистрированный в Лозовой (Харьковская обл.).

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В сообщении Facebook указывается, что лица, стоящие за скоординированной деятельностью страниц использовали фейковые аккаунты, чтобы увеличивать вовлеченность, распространять контент и направлять людей на внешние сайты, которые выдавали себя за новостные СМИ.

"Администраторы страниц и владельцы учетных записей, как правило, публиковали информацию о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических вопросах (в частности, о выборах в Украине), а также критиковали различных общественных деятелей.

В ходе анализа, Facebook обнаружила две независимые друг от друга группы операций по манипуляции общественным мнением, которые велись из Украины и Ирака.

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США, Доллар, Facebook, Социальная сеть, Аккаунт.
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