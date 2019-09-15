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Конгресс США проводит расследование в отношении крупнейших корпораций

Конгресс США проводит расследование в отношении крупнейших корпораций
20:02 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости мира:Конгресс запросил у Amazon, Facebook, Apple и Alphabet документы, касающиеся их деятельности.

Юридический комитет Конгресса США проводит антимонопольное расследование в отношении четырех крупнейших технологических компаний: Amazon, Facebook, Apple и Alphabet (материнская компания Google).

По словам председателя комитета Джерольда Надлера, есть информация о том, что группа компаний захватила огромную долю рынка онлайн-коммерции и коммуникаций. Чтобы разобраться в этой ситуации - Конгресс запросил у Amazon, Facebook, Apple и Alphabet документы, касающиеся их деятельности.

В частности, это данные, касающиеся конкурентных практик и ключевых деловых решений, а также личные письма из электронной почты глав компаний. Больше всего Конгресс интересуется переписками главы Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), руководителя Apple Тима Кука (Tim Cook), основателя Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), а также основных лиц из Alphabet - Ларри Пейджа (Larry Page), Сергея Брина (Sergey Brin) и Эрика Шмидта (Eric Schmidt).

Также власти интересуются приобретениями Facebook, включая Instagram, WhatsApp и компанию веб-аналитики Onavo, и потенциальные конкурентные угрозы, алгоритмами Amazon, рекламной деятельностью Google. Что касается Apple, не раз звучали подозрения и обвинения в том, что компания предпочитает свои собственные приложения в App Store по сравнению с конкурентами.

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Предоставить документы и переписки компании должны до 14 октября.

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Все по теме:

Google, США, Конгресс, Apple, Facebook, Amazon, Джерольд Надлер.
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