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Протесты под Microsoft: Митингующие призывают к ответственности

Протесты под Microsoft: Митингующие призывают к ответственности
09:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Протестующие хотят, чтобы Служба миграции США перестала использовать программное обеспечении Microsoft

В Нью-Йорке сотрудники полиции задержали около 80 протестующих. Об этом сообщает CNN. Протест произошел возле фирменно магазина Microsoft, а организатором акции выступило движение Close the Camp.

Данное движение выступает за то, чтобы власти США закрыли все таборы для пребывания нелегалов. Однако в данном случае, митингующие пришли под двери Microsoft, с требование запретить сотрудникам миграционной службы использовать ихнее программное обеспечение. 

По словам одного из лидеров протестного движения, американские компании должны быть привлечены к ответственности. Именно по этому протестующие и вышли на прост. По скольку они считают это своим гражданским долгом.

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Полиция не вмешывалась в протес до тех пор, пока недовольные не перекрыли одну из самых важных артерий города - Пятую авеню.

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Протест, США, Microsoft, Нью-Йорк.
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