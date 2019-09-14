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Протесты в Гонконге: туристы не хотят туда ехать

Протесты в Гонконге: туристы не хотят туда ехать
15:58 Сегодня Телеграф UBR

Новости мира:Последний раз подобный спад наблюдался после вспышки заболеваний вирусом-убийцей.

В августе 2019-го число туристов в Гонконге по сравнению с тем же периодом в прошлом году сократилось до минимума за последние 16 лет – почти на 40%, сообщает Bloomberg. Путешественники не едут туда в связи с антиправительственными демонстрациями, которые начались еще 9 июня.

Агентство отмечает, что такое сокращение может посоревноваться лишь с туристическим оттоком в 2003-м, когда путешественники отказывались посещать Гонконг из-за вспышки вируса атипичной пневмонии, которая в конечном счете унесла сотни местных жизней.

"Социальные неурядицы в последние несколько месяцев серьезно ударили по международному имиджу Гонконга как безопасного города. Наибольшее опасение вызывает то, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится", – цитирует агентство казначея города Пола Чана. Также он добавил, что туризм, как и торговля с гостиничным бизнесом – именно те отрасли, которым демонстранты нанесли наибольший урон.

Он добавляет, что в некоторых районах заполняемость отелей сократилась более чем наполовину, хотя стоимость номеров сильно подешевела. А многие встречи и деловые поездки были отложены или перенесены в другие города.

В Гонконге митингующие стали собираться в торговых центрах

Гонконгские протестующие выступают, в частности, против поправок к закону об экстрадиции. Эти изменения позволяют району выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. В том числе континентальной части Китая. Манифестанты опасаются, что эти поправки будут касаться в первую очередь несогласных с политикой Пекина.

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Китай, Туристы, Протесты, Гонконг, Азия.
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