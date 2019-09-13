В Гонконге митингующие стали собираться в торговых центрах

Новости мира:В Гонконге торговые центры заполнили толпы митингующих.

Участники акций протеста в Гонконге избрали новую тактику - начали собираться на митинги в торговых центрах города, надеясь, что там полиция не станет их разгонять.

Об этом сообщает Mothership.

"Тысячи протестующих собрались в торговых центрах, распевая неофициальный гимн Гонконга", - говорится в сообщении.

Митингующие считают, что у полиции нет причин разгонять такие собрания, поскольку люди не делают ничего противозаконного.

Напоминаем, массовое возмущение граждан Гонконга вызвал рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила о приостановке рассмотрения законопроекта об экстрадиции, протесты не утихли. Участники митингов потребовали отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций.

Волна протестов, которые продолжаются с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего туристической и транспортной отраслей. 4 сентября Керри Лам официально отозвала законопроект об экстрадиции.