Китай возмущен визитом лидера протестов Гонконга в Германию

Новости мира:Лидер гонконгских протестов Джошуа Вонг посетил Берлин, вызвав возмущение Пекина.

Лидер акций протеста, которые проходят в Гонконге уже три месяца, Джошуа Вонг прибыл в Берлин, где встретился со многими немецкими политиками и известными деятелями культуры, спорта и бизнеса.

Вонг стал одним из гостей торжественной вечеринки, которую ежегодно организовывает таблоид Bild на крыше Бундестага.

Среди присутствующих на ней были глава правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, лидеры других политсил.

Гость из Гонконга прибыл очень поздно из-за того, что перед вылетом его на 24 часа задержала полиция. Правоохранители заявили, что он нарушил условия выхода под залог, хотя ранее суд разрешил активисту совершить поездки в Германию и США.

Вонг сравнил сегодняшний Гонконг с Восточным Берлином времен "холодной войны" и попросил о помощи немцев, которые тогда боролись за свою свободу.

Общение с Вонгом немецких политиков, в частности министра иностранных дел Хайко Мааса, вызвало предсказуемое возмущение официального Пекина.

"Это акт неуважения. Китай крайне недоволен тем, что Германия позволяет гонконгскому сепаратисту въезд в страну, а министр иностранных дел открыто встречается с таким человеком. Мы хотим подчеркнуть: вопрос Гонконга является внутренним делом Китая, ни одно иностранное правительство, организация или лицо не имеют права вмешиваться", - заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В МИД Германии отвергли такие обвинения, отметив, что общение было "неофициальным".

Как сообщалось, в конце прошлой недели КНР посетила Ангела Меркель. Перед началом визита Джошуа Вонг обратился к ней с открытым письмом, пригласив к общению. Однако Меркель не стала встречаться с представителями митингующих.