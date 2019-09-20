Скачать
Пятница, 20.09.2019
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)
"Слуга народа" в "турборежиме" готовится к голосованию в Раде
"Слуга народа" в "турборежиме" готовится к голосованию в Раде
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет
Социальная сеть Instagram ограничит рекламу косметики и диет

Хамство нардепов: Тищенко от "Слуги народа" нагрубил журналистке (Видео)

Хамство нардепов: Тищенко от "Слуги народа" нагрубил журналистке (Видео)
11:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Это уже не первый конфликт депутата с представителями СМИ.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов "попить водички"

Видео инцидента размещено в Twitter Радио Свобода.

Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства.

"Попейте водички, вам полезно", – сказал Тищенко. Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

"Слуга народа" в "турборежиме" готовится к голосованию в Раде

Журналистка пояснила, что общественность обвиняет "слуг народа" в том, что они не читают законопроекті, за которые голосуют. Поэтому она проверяет.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?" – возмутился Тищенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Журналист, Нардеп, Николай Тищенко, "Слуга народа", Хамство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
02 Динамо 1:0 Мальме: события матча
03 Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
04 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
05 Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба &quot;минера&quot; моста, газовые консультации, Лига Европы и другое
Главные новости 19 сентября: рынок земли, судьба "минера" и др.
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Надеваем куртки и берем зонтик: прогноз погоды на 20 сентября
Карпатские горы вновь покрывает &quot;осенний&quot; снег (Фото)
Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы и обычаи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь