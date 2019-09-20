Хамство нардепов: Тищенко от "Слуги народа" нагрубил журналистке (Видео)

Новости Украины:Это уже не первый конфликт депутата с представителями СМИ.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко посоветовал журналистке вместо вопросов "попить водички"

Видео инцидента размещено в Twitter Радио Свобода.

Журналистка спросила их с коллегой Артемом Культенко, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

Народные избранники не смогли ответить на этот вопрос, хотя сами назначали состав нового правительства.

"Слуги народу" Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

"Попейте водички, вам полезно", – сказал Тищенко. Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

Журналистка пояснила, что общественность обвиняет "слуг народа" в том, что они не читают законопроекті, за которые голосуют. Поэтому она проверяет.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?" – возмутился Тищенко.