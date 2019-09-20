"Слуга народа" в "турборежиме" готовится к голосованию в Раде

Новости Украины:"Слуга народа" сегодня планирует проголосовать за ряд актуальных законопроектов.

Верховная Рада Украины сегодня будет работать над наиболее фантастическими законами, в частности, над законопроектом об отмене паевого взноса. Об этом в колуарах заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы пока работаем с теми законами которые в турборежиме у нас находятся. Сегодня вообще три наиболее фантастические законы, в частности, об отмене паевого взноса, а также реформирования в сфере РРО", — сказал Корниенко.

Ранее сообщалось, на заседании Верховной Рады в пятницу, 20 сентября, согласно повестке дня, будет презентован проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Парламентарии также планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований"