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Разведение войск: Кремль не дает никаких гарантий

Разведение войск: Кремль не дает никаких гарантий
18:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Кремль признает влияние на "Л/ДНР", но гарантий разведения войск не дает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что Кремль может гарантировать разведение войск от линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом минского плана действий, и, как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время, положены на бумагу, под которыми стоят подписи четырех (представителей Украины, России, Германии и Франции, - Ред.), выполнялись", - сказал Песков.

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Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Кремль гарантировать, что вооруженные формирования террористов в ОРДЛО будут отведены от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

При этом Песков отдельно дистанцировался от данных вооруженных формирований, заявив, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние" на так называемые республики Донбасса, но "республики Донбасса" в данном случае, якобы, "самостоятельные субъекты урегулирования этого конфликта". Кремль же, по версии Пескова, "не является стороной этого конфликта".

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Ранее в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, отложено из-за нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня в этих точках.

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Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, ОРДЛО, Разведение войск, Формула Штайнмайера.
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