"Проплачено": реакция Богдана на митинги вызвала бурю негодования в соцсетях

Новости Украины:Глава ОП Богдан считает, что акции "Нет капитуляции" проплаченные.

Глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Богдан считает, что акции "Нет капитуляции", которая прошли 6 октября в Киеве и нескольких областных центрах, были организованы за деньги.

Так, у себя на Facebook-страницы глава ОП разместил скриншот сообщений, в которых за участие в акции против капитуляции предлагают деньги.

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу", – написал Богдан.

На этот пост отреагировали активисты, которые проводили митинг под Офисом президента. Они принялись скандировать требование об отставке Богдана.

Напомним, участники вече против формулы "Штайнмайера" на Майдане Незалежности в Киеве переместились к Офису президента.