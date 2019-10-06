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"Это наш последний блокпост": Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс

"Это наш последний блокпост": Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
16:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Билецкий с ветеранами АТО/ООС прибыли в Золотое для защиты поселка в случае отвода их него ВСУ.

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.

"Сегодня просыпается вся Украина и начинает бороться с позорным "Минском", позорной "формулой Штайнмайера" и преступным отводом войск. Все будет зависеть не от власти и не от политиков. Все будет зависеть от каждого из нас. От тех людей, которые сегодня вышли на вече в Киеве, которые выходят по всем городам Украины от Мукачево до Харькова ", - сказал Билецкий в видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube в воскресенье.

По словам Билецкого, ныне в наибольшей поддержке нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, на растерзание так называемым "Л/ДНР" - жители н.п.Золотое, Петровское, Станица Луганская.

"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого", - рассказал политик.

При этом Билецкий подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем", - заявил он.

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Лидер "Нацкорпуса" также выразил уверенность в том, что объединившись, украинцы без "политических распрей и предпочтений", смогут остановить реализацию капитулянтского для Украины сценария, и отвода украинских войск не произойдет.

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Донбасс, Андрей Билецкий, Золотое, Национальный корпус, Формула Штайнмайера.
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