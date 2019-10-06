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Участники вече против "формулы Штайнмайера" пикетируют офис Зеленского

Участники вече против "формулы Штайнмайера" пикетируют офис Зеленского
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Участники акции требуют от власти не реализовывать "формулу Штайнмайера".

Участники вече против формулы "Штайнмайера" на Майдане Незалежности в Киеве переместились к Офису президента.

Участники акции призывают власти не реализовывать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса и проводятся выборы под наблюдением ОБСЕ.

Протестующие скандируют: "Україна не рояль", "Одна, єдина, соборна Україна", "Ні капітуляції" и другие лозунги.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам президента, эта "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

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В то же время согласование текста "формулы Штайнмайера" вызвало общественный резонанс, вечером 1 октября Офис президента пикетировали националисты.

3 октября президент заявил, что "формула Штайнмайера" дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе под дулами пулеметов.

Он заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".

Как сообщалось ранее, в центре Киева, на Майдане Незалежности, проводят акцию протеста "ВИЧЕ: Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера".

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Киев, Формула Штайнмайера, Офис Президента.
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