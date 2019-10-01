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Вторник, 01.10.2019
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Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: в ОПУ готовят срочный брифинг

Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: в ОПУ готовят срочный брифинг
18:45 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:СМИ РФ сообщают, что Кучма подписал "формулу Штайнмайера". У Зеленского готовят брифинг.

Российские СМИ сообщают о том, что украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.

"Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - сказано в сообщении.

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В то же время Офис президента анонсировал срочный брифинг без указания темы встречи с прессой.

На вопрос, действительно ли в Минске подписали "формулу Штайнмайера", в ОПУ ответили лишь, что в 19:00 будет брифинг президента. Других подробностей не предоставили.

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Все по теме:

Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Минские соглашения, ТКГ, Формула Штайнмайера.
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