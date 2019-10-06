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В Нацполиции отчитались о количестве протестующих на Майдане

В Нацполиции отчитались о количестве протестующих на Майдане
15:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины:В акции на Майдане приняли участие около 10 тысяч человек.

В Киеве около 10 тысяч человек приняли участие в акции “Остановим капитуляцию” против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook.

"В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Незалежности. В настоящее время там находится около 10 000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за соблюдением правопорядка следят 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По данным полиции, нарушений во время мероприятий на Майдане Незалежности не зафиксировано.

Как сообщалось, в воскресенье, 6 октября, в центре Киева началось вече против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера" относительно Донбасса.

Участники акции протестуют против действий власти, которые могут привести к капитуляции Украины перед Россией, в частности, путем реализации "формулы Штайнмайера", предоставления"особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения.

Организатор вече - "Движение сопротивления капитуляции".

Это движение сопротивления было инициировано после того, как 1 октября Украина, по словам Президента Владимира Зеленского, согласовала на

В Хмельницком прошла акция против "формулы Штайнмайера" (Фото и видео)

 переговорах в Минске текст "формулы Штайнмайера" и договорилась о начале разведения сил возле Петровского и Золотого.

По словам Зеленского, формула предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

Как заявил Президент, в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия", и "не будет никогда никакой капитуляции".

После того, как ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили во время массовых акций с резкой критикой этой формулы, глава государства записал видеообращение и отметил, что "никогда не сдаст Украину"

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Киев, Майдан Незалежности, Нацполиция, Формула Штайнмайера.
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