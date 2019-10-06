В Хмельницком прошла акция против "формулы Штайнмайера" (Фото и видео)

Новости Украины:В Хмельницком на вече против "формулы Штайнмайера" вышли около 200 человек.

Сегодня в 12.30 в Хмельницком на Майдане Независимости началось вече против так называемой "формулы Штайнмайера".

На митинг собрались около 200 человек. Люди держат плакаты с надписями: "Нет капитуляции!", "Только победа!".

В комментарии корреспонденту УНИАН один из участников акции сообщил, что организатором мероприятия выступила общественная организация "Дело громад". Сбор людей происходил через социальные сети.

Напомним, 5 октября депутаты Хмельницкого областного совета на внеочередной сессии призвали президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.

Кроме того, депутаты облсовета заявили, что проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения. Отдельно депутаты считают, что стоит "ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение на прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий".