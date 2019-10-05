"Формула Штайнмайера": Облсовет Хмельницкого тоже обратился к Зеленскому

Новости Украины:Горсовет Хмельницкого выступил против выполнения "формулы Штайнмайера".

Депутаты Хмельницкого областного совета призвали президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.

Соответствующее обращение сегодня единогласно приняли 44 депутата облсовета на внеочередной сессии.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, категорически против плана реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса. Считаем это откровенной капитуляцией, потому что, согласно Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", московским оккупантам и их пособникам-террористам гарантируется амнистия; узаконивается режим благоприятствования для русского языка и уничтожение украинского языка; предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов", - говорится в обращении.

Кроме того, депутаты облсовета заявили, что проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.