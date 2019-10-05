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В Кропивницком горсовете выразили свое мнение по поводу "формулы Штайнмайера"

В Кропивницком горсовете выразили свое мнение по поводу "формулы Штайнмайера"
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кропивницкий горсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера".

Городской совет Кропивницкого принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде касательно согласования текста по имплементации "формулы Штайнмайера", сообщает пресс-служба горсовета.

"4 октября городской совет Кропивницкого провел свое внеочередное заседание, чтобы проанализировать опасности, которые несет в себе имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" и направить соответствующие предостережения президенту Украины и Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Так, депутаты горсовета предложили организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах относительно российской агрессии в Украине и дальнейшей судьбы оккупированных территорий.

"Мы, депутаты городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования так называемой "формулы Штайнмайера", что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в принятом обращении к главе государства и парламенту.

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Кроме того, депутаты призвали патриотические силы в Верховной Раде заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" без обсуждения в обществе, а также не допустить отвода Вооруженных Сил Украины с укрепленных позиций.

Обращение в сессионном зале поддержали 23 депутата горсовета.

Как сообщалось, ранее депутаты Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского облсовета, а также Сумской горсовет выступили против намерения реализовать "формулу Штайнмайера".

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Кропивницкий, Формула Штайнмайера.
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