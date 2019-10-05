Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты

Новости Украины:Петр Порошенко сообщил, что формула Штайнмайера была частью дорожной карты.

Формула Штайнмайера должна была быть частью дорожной карты с компонентом безопасности, однако Россия отвергла этот вариант.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал пятый президент Петр Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В чем проблема формулы Штайнмайера? Она должна была быть частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла "дорожную карту" и оставила только формулу, которой должен предшествовать компонент безопасности ", - сказал Порошенко.

Он рассказал об изменениях, которые были внесены в документ.

"Убрали позицию, что выборы должны быть честными, жестко и строго соответствовать стандартам ОБСЕ. Заменили фразой: "В целом соответствуют". В России они также в целом соответствуют, а на самом деле являются абсолютно недемократическими... Они (территории ОРДЛО, - ред.) претендуют, что будут суды, парламент и внешние отношения, чего и близко нет в Минских договоренностях", - подчеркнул Порошенко.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера. По его словам, она предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой. По их мнению, сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, касающаяся сферы безопасности. То есть вывод войск и восстановления контроля Украины над границей должны предшествовать выборам и определению статуса Донбасса.

3 октября Зеленский записал видеообращение, в котором объяснил украинцам последние действия власти по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности по формуле Штайнмайера, и заверил, что "никогда не сдаст Украину".