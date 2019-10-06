"Нет капитуляции": в Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера" (Видео)

В центре Киева, на Майдане Незалежности, проводят акцию протеста "ВИЧЕ: Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера".
Отмечается, что на площади уже собралось несколько тысяч человек с украинской символикой, а также с флагами УПА и крымских татар.
Главным лозунгом виче стали слова "Нет капитуляции".
Смотрите онлайн-трансляцию акции протеста
Протестующие призывают украинскую власть прекратить реализацию "формулы Штаймайера", которая предоставляет Донбассу особый статус.
Известно, что акция проходит мирно. Участников призывают держаться подальше от провокаторов.