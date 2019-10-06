"Нет капитуляции": в Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера" (Видео)

Новости Украины:На Майдане Незалежности в Киеве проходит вече против "формулы Штайнмайера"

В центре Киева, на Майдане Незалежности, проводят акцию протеста "ВИЧЕ: Остановим капитуляцию" против реализации "формулы Штайнмайера".

Отмечается, что на площади уже собралось несколько тысяч человек с украинской символикой, а также с флагами УПА и крымских татар.

Главным лозунгом виче стали слова "Нет капитуляции".

Смотрите онлайн-трансляцию акции протеста

Протестующие призывают украинскую власть прекратить реализацию "формулы Штаймайера", которая предоставляет Донбассу особый статус.

Известно, что акция проходит мирно. Участников призывают держаться подальше от провокаторов.