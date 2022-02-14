Экс-спикер Зеленского Юлия Мендель впервые засветила своего мужчину: кто он и как выглядит

Экс-пресс-секретарь президента Украины находится в отношениях с известным политиком

Юлия Мендель, которая летом 2021 года ушла с поста пресс-секретаря Владимира Зеленского, рассекретила своего мужчину. Им оказался украинский экономист и политик, бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта.

На своей странице в Facebook Мендель опубликовала совместные фото с Кухтой в воскресенье, 13 февраля.

"Make Love, Not War. Влюбляюсь в тебя каждый день… Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь!", — написала Юлия.

Ранее 35-летняя журналистка интриговала своих подписчиков фото с мужчиной, на которых его лицо было обрезано, отмечая, что встречается с публичным личностью. Теперь же Мендель решила, вероятно, немного отвлечь украинцев от тревожных новостей относительно возможного вторжения РФ.

Что известно о 36-летнем политике Павле Кухте

Родился в Киеве. В 2008 году Павел Кухта окончил КПИ (компьютерные науки, специалист). 2018 учился в киевском Институте Аспена. В прошлом экономический журналист и публицист.

С 2015 по 2019 гг. был советником министра финансов, с 2016 по 2019 — советником премьер-министра. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду IX ст. от партии "Голос" (№ 25 в списке), отменил регистрацию как кандидата по собственному желанию.

С 9 сентября 2019 года — первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. С 10 марта 2020 года по 17 марта был и.о. главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Был женат. Есть дочь Ярослава.

Павео Кухта - политический эксперт

Напомним, что после ухода с поста пресс-секретаря Мендель устроилась на шоу "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24", однако вскоре его закрыли. После она нашла новую работу — в программе "Реальная политика" на том же телеканале.

В сентябре прошлого года Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием, сказав, что она победительница, которую не стоит ни за что судить.