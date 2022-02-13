"Станет мощным сигналом": Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение

Президенту США предложили посетить Киев в ближайшие дни.

В воскресенье, 13 февраля, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого затронули тему угрозы вторжения России, а также мер по деэскалации ситуации.

Деталями их разговора поделилась пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский заверил Байдена в том, что в Украине понимают существующие риски и готовы к любому развитию событий. Кроме того, глава государства отметил, что украинские города находятся в безопасности и под надежной защитой.

Также Зеленский поблагодарил США за поддержку и выразил надежду, что она позволит избежать "панических настроений".

Вместе с тем он подчеркнул важность предоставления Украине действенных гарантий безопасности, а также вновь заявил, что наша страна выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Зеленский и Байден также обсуждали санкции против России, если та пойдет на эскалацию насилия, а также повышение "финансовой и энергетической устойчивости" Украины.

Примечательно, что в ходе разговора Зеленский пригласил президента США приехать в Киев в ближайшие дни, что, по его словам, "станет мощным сигналом" и будет способствовать снижению напряжения.

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Как сообщалось ранее, 12 февраля Байден провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным и пригрозил тому "высокой ценой" в случае, если он начнет вторжение в Украину.

В ответ Путин пожаловался на то, что Киев якобы "саботирует" выполнение Минских соглашений и предупредил о "плохих последствиях", если Украина вступит в НАТО.