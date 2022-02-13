Зеленский срочно поговорил с Байденом: о чем договорились президенты

Разговор длился около часа.

Президент США Джо Байден после звонка главе Кремля Владимиру Путину поговорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

О результатах разговора сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении указано, что Байден вновь подтвердил приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины, а также "ясно дал понять", что его страна вместе с союзниками "быстро и решительно" ответят на любую дальнейшую агрессию России.

Оба президента согласились с необходимостью продолжать дипломатические усилия и меры по сдерживанию в ответ на наращивание численности российских войск у границы Украины.

В свою очередь, Зеленский в своем Твиттере сообщил, что разговор с Байденом длился около часа.

"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии", — написал он и пообещал позже раскрыть детали.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Байден провел телефонный разговор с Путиным. Их разговор длился около часа и в основном касался темы Украины.

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В частности, глава Белого дома пригрозил российскому лидеру "высокой ценой" в случае, если тот начнет вторжение в Украину, а также сообщил, что хоть США и рассчитывают на дипломатическое решение ситуации, но готовы и к "другим сценариям".

Путин в свою очередь, заявил, что Киев якобы "саботирует" выполнения Минских соглашений, а также пригрозил "плохими последствиями", если Украина вступит в НАТО.