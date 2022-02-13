Зеленський терміново поговорив з Байденом: про що говорили президенти
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Розмова тривала близько години.
Президент США Джо Байден після дзвінка до глави Кремля Володимира Путіна поговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Про результати розмови повідомила пресслужба Білого дому.
У повідомленні зазначено, що Байден знову підтвердив відданість США територіальній цілісності та суверенітету України, а також "ясно дав зрозуміти", що його країна разом із союзниками "швидко і рішуче" дадуть відповідь на будь-яку подальшу агресію Росії.
Обидва президенти погодилися з необхідністю продовжувати дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування чисельності російських військ біля кордону України.
Своєю чергою Зеленський у своєму Твіттері повідомив, що розмова з Байденом тривала близько години.
"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію", — написав він і пообіцяв пізніше розкрити деталі.
Як повідомлялося раніше, 12 лютого Байден провів телефонну розмову з Путіним. Їхня розмова тривала близько години та здебільшого стосувалася теми України.
Зокрема, глава Білого дому пригрозив російському лідеру "високою ціною" у разі, якщо той почне вторгнення в Україну, а також повідомив, що хоч США і розраховують на дипломатичне вирішення ситуації, але готові до "інших сценаріїв".
Путін своєю чергою заявив, що Київ нібито "саботує" виконання Мінських угод, а також пригрозив "поганими наслідками", якщо Україна вступить до НАТО.
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