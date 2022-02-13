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Зеленський терміново поговорив з Байденом: про що говорили президенти

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський та Джо Байден Новина оновлена 13 лютого 2022, 20:16
Володимир Зеленський та Джо Байден

Розмова тривала близько години.

Президент США Джо Байден після дзвінка до глави Кремля Володимира Путіна поговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про результати розмови повідомила пресслужба Білого дому.

У повідомленні зазначено, що Байден знову підтвердив відданість США територіальній цілісності та суверенітету України, а також "ясно дав зрозуміти", що його країна разом із союзниками "швидко і рішуче" дадуть відповідь на будь-яку подальшу агресію Росії.

Обидва президенти погодилися з необхідністю продовжувати дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування чисельності російських військ біля кордону України.

Своєю чергою Зеленський у своєму Твіттері повідомив, що розмова з Байденом тривала близько години.

"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію", — написав він і пообіцяв пізніше розкрити деталі.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Байден провів телефонну розмову з Путіним. Їхня розмова тривала близько години та здебільшого стосувалася теми України.

Зокрема, глава Білого дому пригрозив російському лідеру "високою ціною" у разі, якщо той почне вторгнення в Україну, а також повідомив, що хоч США і розраховують на дипломатичне вирішення ситуації, але готові до "інших сценаріїв".

Путін своєю чергою заявив, що Київ нібито "саботує" виконання Мінських угод, а також пригрозив "поганими наслідками", якщо Україна вступить до НАТО.

Теги:
#Україна #США #Джо Байден #Володимир Зеленський
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