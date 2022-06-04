Украинская певица развелась с мужем после 18 лет брака: романтичная история знакомства

Пара продолжает общаться, но уже как друзья.

Известная украинская певица Наталья Валевская присоединилась к числу некоторых своих коллег, которые в 2022-м году объявили о расставании со своими вторыми половинками. Артистка прожила в браке со своим мужем Владимиром 18 лет.

Об их решении певица сообщила на своей странице в Инстаграм в пятницу 3 июня. Также эту новость подтвердил и сам Владимир на своей странице в соцсети.

"В такое тяжелое для нашей страны время должно сообщить вам, что мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга и, несмотря на все больше не вместе!" — коротко написала Наталья, не уточняв конкретную причину развода.

Наталья Валевская и Владимир Пригладь: история любви

Отметим, что на протяжении многих лет их считали одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, а зная их романтическую историю знакомства, их расставание и вовсе разбивает сердце. Наталья и Владимир были вместе 20 лет, 18 из которых были в браке. Однако несмотря на достаточно солидный "срок", у пары нет детей.

Владимир влюбился в Наталью с первого взгляда, увидев ее поющей в одном из ресторанов, где она выступала. Мужчина постоянно ходил в это заведение, чтобы увидеть свою любимую, и спустя несколько месяцев ему посчастливилось попасть в одну компанию с певицей и познакомиться с ней. Однако Наталья Владимира сразу не запомнила.

Три года мужчина добивался расположения Натальи, начав и обычного зрителя, пройдя этапы назойливого ухажера и хорошего друга, и наконец таки став любимым. Однако на момент, когда пара поняла, что любит друг друга, у Владимира уже была гражданская жена и двое детей, а Наталья уже знала дату будущей свадьбы. Однако они оставили все в прошлом, и спустя полгода отношений Владимир позвал Наталью замуж. Отметим, что артистка дважды отказывала возлюбленному.

Ранее "Телеграф" сообщал о разводе исполнителей Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.