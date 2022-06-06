Дантес та Даша Кацуріна підігрівають чутки про свій роман: пара провела вихідні разом (фото)
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Новими підтвердженнями обростають чутки про романтичні стосунки співака з ексдружиною ресторатора Михайла Кацуріна
Колишня дружина відомого ресторатора Михайла Кацуріна — Дар’я Кацуріна, і український співак Володимир Дантес дедалі більше підігрівають інтерес своїх фанатів у соціальних мережах спільним проведенням часу.
Так, нещодавно у сторіс Інстаграм дівчина запостила відео, на яких "засвітила" татуювання Дантеса. Як виявилося, пара провела разом вихідні — вони пекли печиво та займалися квітами.
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Цікаво, що раніше виконавець вже жартував з приводу того, що придивиться до Даші Кацуріної після розлучення з Надею Дорофєєвою.
Варто додати, що Кацуріна та ексдружина Дантеса, співачка Надя Дорофєєва відписалися одна від одної у соцмережах. Про те, що дівчата більше "не дружать", стало відомо з розслідувань шанувальників у мережі.
@bestwowwow я думаю это пранк🥹 #дорофеева #дантес #кацурины #мишакацурин #переписка ♬ Курорт - Миша Кацурин
Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої
18 березня 2022 року українські артисти повідомили, що розлучилися, але офіційно розлучатися поки не планують. Разом пара була близько одинадцяти років, з них шість у шлюбі. Згодом у мережі з’явилася інформація, що Надя Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно про розлучення після 18 років шлюбу оголосила співачка Наталія Валевська.