"До мурашек по телу, до слез": группа Океан Ельзи представила трогательную песню про войну в Украине (видео)

Композиция должна была выйти еще в апреле, однако война изменила все планы.

Популярная украинская группа "Океан Ельзи", песни которой поют даже мировые звезды типа британской группы Coldplay, презентовала свой новый хит и клип на него. Трек получил название "Квіти мінних зон".

Премьера песни состоялась 27 июля на ютуб-канале коллектива. В описании к клипу сообщается, что "Квіти мінних зон" были созданы еще несколько лет назад, однако в свет должны были выйти вместе с новым альбомом группы в апреле 2022 года. Также стоит отметить, что в видео также показываются документальные кадры из Донбасса.

В основе клипа идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно показывают две жизни — одна в тылу, а другая — это боевые действия на фронтах, где воины сражаются за Свободу и Независимость Украины. Однако целью является показать не два разных мира, а одну общую реальность "когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл".

"Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же – ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны. И идти к этой цели мы все вместе, каждый на своем участке единого фронта" — пишут музыканты, и призывают присоединиться к проекту помощи по сбору на новые качественные автомобили для ВСУ.

В комментариях поклонники украинского коллектива восторгаются их новым хитом артиста, о чем говорит множество комплиментов и положительных отзывов. Комментаторы отмечают, что песня очень чувственная и доводит до мурашек.

Океан Ельзи — Квіти мінних зон: текст песни

Поверталися додому, Як надовго невідомо Ще залишилась не взята висота Поверталися додому Розійшлися по одному, А тебе не відпускає пустота * Вона рве твої думки Бо на відстані руки Тремтять сльози і бетон Цвітуть квіти мінних зон Дихає війна Мамо, це не сон! * Не кажи мені "я знаю", Мамо, ти не уявляєш, Як удав не відпускає пустота. Поки спокою не має Кожен метр твого краю І не взята кожна твоя висота * Вона рве твої думки Бо на відстані руки Тремтять сльози і бетон Цвітуть квіти мінних зон Дихає війна Мамо, це не сон * По дорозі до вокзалу Тебе дівчина чекала І в обіймах рятувала сірий день Як надовго невідомо Чи повернешся додому Чи залишишся у пам'яті лишень * Вона рве твої думки Вона — пам'ять навпаки Вона — сльози і бетон Вона — квіти мінних зон Дихає війна * Ні, мамо, це не сон

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