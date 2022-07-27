"До мурашек по телу, до слез": группа Океан Ельзи представила трогательную песню про войну в Украине (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4059
Композиция должна была выйти еще в апреле, однако война изменила все планы.
Популярная украинская группа "Океан Ельзи", песни которой поют даже мировые звезды типа британской группы Coldplay, презентовала свой новый хит и клип на него. Трек получил название "Квіти мінних зон".
Премьера песни состоялась 27 июля на ютуб-канале коллектива. В описании к клипу сообщается, что "Квіти мінних зон" были созданы еще несколько лет назад, однако в свет должны были выйти вместе с новым альбомом группы в апреле 2022 года. Также стоит отметить, что в видео также показываются документальные кадры из Донбасса.
В основе клипа идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно показывают две жизни — одна в тылу, а другая — это боевые действия на фронтах, где воины сражаются за Свободу и Независимость Украины. Однако целью является показать не два разных мира, а одну общую реальность "когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл".
"Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же – ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны. И идти к этой цели мы все вместе, каждый на своем участке единого фронта" — пишут музыканты, и призывают присоединиться к проекту помощи по сбору на новые качественные автомобили для ВСУ.
В комментариях поклонники украинского коллектива восторгаются их новым хитом артиста, о чем говорит множество комплиментов и положительных отзывов. Комментаторы отмечают, что песня очень чувственная и доводит до мурашек.
Океан Ельзи — Квіти мінних зон: текст песни
Поверталися додому,
Як надовго невідомо
Ще залишилась не взята висота
Поверталися додому
Розійшлися по одному,
А тебе не відпускає пустота
*
Вона рве твої думки
Бо на відстані руки
Тремтять сльози і бетон
Цвітуть квіти мінних зон
Дихає війна
Мамо, це не сон!
*
Не кажи мені "я знаю",
Мамо, ти не уявляєш,
Як удав не відпускає пустота.
Поки спокою не має
Кожен метр твого краю
І не взята кожна твоя висота
*
Вона рве твої думки
Бо на відстані руки
Тремтять сльози і бетон
Цвітуть квіти мінних зон
Дихає війна
Мамо, це не сон
*
По дорозі до вокзалу
Тебе дівчина чекала
І в обіймах рятувала сірий день
Як надовго невідомо
Чи повернешся додому
Чи залишишся у пам'яті лишень
*
Вона рве твої думки
Вона — пам'ять навпаки
Вона — сльози і бетон
Вона — квіти мінних зон
Дихає війна
*
Ні, мамо, це не сон
Недавно украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей Ela. К празднику Ивана Купала девушки презентовали трек #KUPALA.
Ранее "Телеграф" сообщал, что авторы известного матерного хита о президенте Украины Владимире Зеленском порадовали слушателей новым треком. На сей раз внимание уделили Борису Джонсону.