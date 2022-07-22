Маленький Леон из Ирпеня умилил юзеров, перепев песню "Океана Эльзы" (видео)

Мальчик обрел популярность благодаря видео, где он эмоционально исполняет композицию "Ой, у лузі червона калина"

Маленький украинец Леон из Ирпеня, который ранее исполнил хит Кузьмы Скрябина, перепел еще одну песню группы "Океан Эльзы".

Недавно мальчик исполнил композицию музыкального коллектива "Човен", а теперь, сидя на плечах папы Александра Буша, покорил поклонников своим исполнением песни "Оберіг".

"Пусть каждый, кто нуждается в защите – непременно получит ее!", — подписал видео мужчина.

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Видео набирает много лайков, а под постом подписчики оставляют восхищенные комментарии.

Напомним, что маленький Леон прославился после того, как видео с его исполнением "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно собрало более миллиона просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская певица Ирина Билык переписала слова песни "Мовчати", которую исполняла вместе с Кузьмой Скрябиным. Теперь эта композиция не о любви, а о войне.