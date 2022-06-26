Укр

3-летний Леон из Ирпеня восхитил своих фанов исполнением хита "Океана Эльзы" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Леон Буша Новость обновлена 26 июня 2022, 17:27
Леон Буша

В этот раз мальчик исполнил трогательную композицию "Човен"

Трехлетний Леон из Ирпеня, ранее исполнивший конкурсную песню победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, перепел хит украинской группы "Океан Эльзы" — "Човен".

Отец мальчика Александр Буша выложил новое видео в Инстаграме, на котором его младший сын на велосипеде без остановок исполняет композицию рок-коллектива.

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"Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни", — отмечает мужчина в подписи к ролику.

Поклонники Леона в комментариях написали свои восторженные отзывы, отметив, что мальчик — отличная замена Олегу Виннику.

Напомним, что маленький Леон прославился после того, как видео с его исполнением "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно собрало более миллиона просмотров.

Ранее трехлетний Леон Буша растрогал исполнением хита покойного Кузьмы Скрябина "Сам собі країна".

Теги:
#Океан Эльзы #Песни #Ирпень