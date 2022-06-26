3-річний Леон із Ірпеня замилував своїх фанів виконанням хіта "Океану Ельзи" (відео)

Цього разу хлопчик виконав зворушливу композицію "Човен"

Трирічний Леон з Ірпеня, який раніше виконав конкурсну пісню переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, переспівав хіт українського гурту "Океан Ельзи" — "Човен".

Батько хлопчика Олександр Буша виклав нове відео в Інстаграмі, на якому його молодший син на велосипеді без зупинок виконує композицію рок-колективу.

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"Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні", — зазначає чоловік у підписі до ролика.

Шанувальники Леона у коментарях написали свої захоплені відгуки, зазначивши, що хлопчик — чудова заміна Олегу Виннику.

Нагадаємо, що маленький Леон прославився після того, як відео з його виконанням "Ой, у лузі червона калина" показали по телебаченню, а в мережі воно зібрало понад мільйон переглядів.

Раніше трирічний Леон Буша зворушив виконанням хіта покійного Кузьми Скрябіна "Сам собі країна".