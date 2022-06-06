Трирічний Леон з Ірпеня зворушив виконанням хіта Скрябіна "Сам собі країна" (відео)

Хлопчик, який прославився виконанням пісні "Ой, у лузі червона калина", продовжує захоплювати мережу

Трирічний Леон з Ірпеня, який раніше виконав конкурсну пісню переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, переспівав хіт нині покійного українського співака Кузьми Скрябіна "Сам собі країна".

Хлопчик виконав легендарну пісню під час прогулянки зі своїм батьком. Олександр Буш опублікував відео у себе на сторінці в Інстаграмі.

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"Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми", — процитував Скрябіна батько Леона.

У коментарях підписники залишають захоплені відгуки, наголошуючи, що Леон — дуже талановитий хлопчик, а від виконання хіта Скрябіна "сльози на очах".

Нагадаємо, що маленький Леон прославився після того, як відео з його виконанням "Ой, у лузі червона калина" показали на телебаченні, а в мережі воно почало набирати мільйони переглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невідомий чоловік зіграв на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина".

А нещодавно Марина Дорошенко із Нетішина зіграла хіт переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra "Стефанія" на бандурі.