Головні патріотичні пісні України: топ-5 від Зеленського

Ці пісні наповнені патріотизмом та любов’ю до України.

П’ятниця, 3 червня 2022 року, — це сотий день повномасштабної війни в Україні, яку наприкінці лютого розв’язав кривавий диктатор володимир путін. Сто днів українці мужньо захищають нашу батьківщину: хтось зі зброєю в руках, а хтось із мікрофоном. Багато українських знаменитостей вийшли на культурний фронт з метою заявити про українську культуру ще голосніше.

У своєму зверненні до народу, яке було присвячене 100 дням боротьби з російськими загарбниками, президент України Володимир Зеленський відзначив п’ятірку найзнаковіших для українців пісень. Ці 5 патріотичних хітів завжди асоціюватимуться з війною, однак вони несуть у собі ту мужність і ту любов до своєї країни, які є в серцях кожного українця. Деякі пісні вже давно відомі, а деякі хіти народилися у розпал війни.

"Це слова про те, що ми зробимо, з тією нашою "червоною калиною" та славною Україною. Слова про те, куди слід і завжди прямував російський військовий корабель. Про те, що робити з окупантами, коли хтось каже: "Вова …" І звичайно, наше вже народне "Доброго вечора, ми з України". З тієї України, де "розквітає поле, а вона сивіє", – зазначив президент України.

Топ-5 патріотичних пісень від Володимира Зеленського

"Ой у лузі червона калина" — перша і найпоширеніша композиція, яка стала гімном українсько-російської війни, після того, як її акапельно заспівав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хлівнюк на порожній площі біля Михайлівського собору в Києві. Зазначимо, що південноафриканський музикант Девід Скотт, відомий під псевдонімом The Kiffness, на основі співу Хливнюка створив сучасний ремікс пісні, яка є гімном українських січових стрільців.

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"Російський військовий корабль, йди нах*й" — в основі мелодія "Ой у лузі червона калина" і найвідоміший діалог прикордонників з остова Зміїний з російськими окупантами.

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"Вова, *баш їх, бл*ть" - натхненником на створення цього річка стала мова українського підприємця-аграрія Олександра Поворознюка, який на початку війни зізнався, що хоч і не голосував за Зеленського під час виборів президента, то зараз він готовий за нього віддати життя.

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"Доброго вечора, ми з України" — ця пісня з’явилася ще до війни, проте свою популярність серед українців трек набув саме зараз. Яскравою особливістю пісні є фраза, яка стала улюбленим привітанням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма: "Доброго вечора, ми з України".

Stefania від Kalush Orchestra – пісня, яка принесла Україні третю перемогу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2022".

Нагадаємо, що 9 травня хакерам вдалося зламати російські ТБ канали та сказали правду про війну в Україні. У назвах більшості телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Немає війні".

Того ж ранку на одному з найбільш відвідуваних новинних сайтів в росії Lenta.ru було розміщено кілька матеріалів із різкою критикою війни в Україні та російської влади, зокрема самого диктатора путіна. Пізніше стало відомо, що такий "перформанс" зробили двоє працівників видання.

Раніше "Телеграф" писав, що з початку війни в Україні запустили хештег #cancelrussianculture, який закликає всіх до скасування та бойкоту культури росії. Проте ця ініціатива не спрацює, вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Він пояснив, як треба захищати українську культуру у світі.