Чому #cancelrussianculture не спрацює: в Україні пояснили, як потрібно захищати нашу культуру у світі

Українська культура здолає російську, коли про Україну будуть постійно говорити.

З початку війни в Україні запустили хештег #cancelrussianculture, який закликає всіх до скасування і бойкоту культури росії. Та в зв'язку з тим, що попри такий бойкот в програму Каннського кінофестивалю вже ж таки включили фільм російського режисера Кирила Сєрєбрєннікова, можна зробити висновок, що ця ідея не працює. Свою думку з цього приводу висловив артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

Про це мистецтвознавець розповів у інтерв'ю виданню "Фокус".

"Мені здається, що ми зараз не маємо говорити про росію. Наразі йдеться про Україну. Говорити про росію — це маневр, що відволікає" — зауважив Гельдхоф.

Митець вважає, що те, що й досі російська культура присутня у різних програмах, — це проблема, та бойкотами її не вирішиш. Найкращий спосіб відвернути увагу від культури росії, на думку Гельдхофа, це зосередитися на популяризації України і її культури. Саме український наратив має очолювати дискусію, тому потрібно зробити так, щоб всі постійно говорили про Україну.

Зазначимо, що на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ України та Українською асоціацією професійних фотографів організували виставку Russian War Crimes House (Будинок воєнних злочинів росії), що розмістилась у колишньому Російському домі в Давосі. Його мета — привернути увагу світової спільноти до жахливої реальності російської агресії в Україні.

Фото: PinchukArtCentre

Нагадаємо, після заборони багатьох світових прем’єр до показу в державі-агресорі в російських кінотеатрах почали вмикати "піратські" версії фільмів. У відповідь на "культурні санкції" Європи та США рф і собі оголосили про низку заборон, зокрема закрила в’їзд для багатьох зірок. Серед них і відомий тревел-блогер Антон Птушкін, який засудив дії рф проти України.