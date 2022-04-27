"Запахло перебудовою": у кінотеатрах рф почали крутити "піратське" кіно, мережа відреагувала

Багато росіян готові ходити на подібні сеанси

В окремих російських кінотеатрах днями офіційно розпочалося "піратство". Москва, Чита, Єкатеринбург та багато інших міст відкрили свої кінозали для незаконного "прокату" зарубіжних стрічок, прав на показ яких вони не мають. Більше того, самі стрічки завантажені з торрента.

Про це повідомляє російське видання Esquire, передає "Телеграф".

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Перший подібний показ пройшов ще 21 квітня — тоді в кінотеатрі WIP москвичам показали гучного "Бетмена", чия березнева прем’єра обійшла російських любителів такого жанру фільмів.

Через пару днів цей фільм вирішили показати і в Єкатеринбурзі. Сеанси були анонсовані у мережі "Грінвіч Сінема", зали в яких орендувала компанія "Кіно Нон-Стоп". При цьому вони офіційно підтвердили: піратські покази фільмів і далі продовжаться.

Також проходять покази "Бетмена" у деяких закладах Чити. Окрім цієї стрічки глядачам також пропонують подивитися диснеєвсько-піксарівський мультфільм "Я червонію".

Окремі народні "умільці" дісталися й до кіностудії Netflix. У Махачкалі (столиця Дагестану) людям хочуть запропонувати на вибір кілька фільмів, серед яких "Бетмен", "Не дивіться вгору", а також "Червоне повідомлення".

Повідомляється, що ще піратські покази зарубіжних фільмів по Росії проходять в Іваново, Находці, Якутську, Пензі та інших містах.

У мережі, звісно, подібний підхід до організації бізнесу вже висміяли. Не обійшлося і без обурень, і навіть історичних паралелей.

Напередодні також з’явилася новина, що в росії збираються офіційно дозволити контрабандні товари, що випускаються компаніями, які залишили рф або ввели санкції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як західні країни загалом реагують на заборону російських товарів та чи проводять їх бойкот.