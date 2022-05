Скандал з "в'язнем путіна": режисер з росії після зняття судимості заступився за окупантів

Російський режисер привіз свій фільм у Францію і закликає допомагати росіянам, хоча офіційно Каннський фестиваль встав на підтримку України

У Франції проходить 75-й Каннський міжнародний кінофестиваль, який вже запам'ятався відвертим протестом активістки проти знущань з українців. Організатори заходу виступили в підтримку України та проти російської агресії, заборонили російській делегації брати участь, але поряд із цим дали майданчик для висловлення думок російському режисеру Кирилу Сєрєбрєннікову, включивши його фільм в офіційну програму фестивалю.

Чому такий конфлікт інтересів викликав в Україні обурення і про яке "мистецтво поза політикою" розповідає в Каннах російський режисер – в матеріалі "Телеграфу".

Бойкот російської делегації, але "зелене світло" для Сєрєбрєннікова

Як йдеться в заяві оргкомітету, Каннський фестиваль підтримує народ України та приєднується до тих, хто виступає проти "цієї неприпустимої ситуації" та засуджує позицію росії, її лідерів. Після нападу рф 24 лютого було вирішено не запрошувати російську делегацію, а також журналістів і критиків із рф.

Попри це, роботу російського кінематографіста Кирила Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського" таки включили в програму. За словами гендиректора кінофесту Тьєррі Фремо, причина такого виключення в тому, що фільм знято не за державні гроші рф, а сам автор нібито опозиційний до влади. Крім Сєрєбрєннікова на фест запросили виконавців головних ролей цього фільму Володимира Мішукова, Олену Михайлову, Одіна Байрона, Філіпа Авдєєва, репера Oxxxymiron, а також продюсера Іллю Стюарта.

Російські режисер і актори на Каннському фестивалі-2022

Виступ Зеленського на Каннському фестивалі

На церемонії відкриття ювілейного Каннського фестивалю 17 травня дали слово президенту України Володимиру Зеленському. У своєму відеовиступі гарант говорив про вторгнення росії та цитував фільми "Великий диктатор" Чарлі Чапліна та "Апокаліпсис сьогодні" Френсіса Форда Копполи, а також згадав героїв картин "Життя прекрасне" Роберто Беніньї та "Безславні виродки" Квентіна Тарантіно.

"У Європі — найстрашніша війна з часів Другої світової. Передусім, з вини однієї людини, яка знаходиться в Москві. Інші люди гинуть щодня. І вони не оживуть після фрази "Стоп, знято!" – йдеться у звернені Зеленського. — Але що ми чуємо про це зараз? Кіно мовчатиме або буде говорити? Якщо є диктатор, якщо є війна за свободу і якщо знов, як і тоді, все залежить від нашої єдності, то чи залишиться кіно поза цією єдністю?"

Президент додав, що нам потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Гості церемонії зустріли Зеленського оваціями та встали зі своїх місць.

Хто такий Кирил Сєрєбрєннікова

Російський режисер, телеведучий, художній керівник московського театру "Гоголь-центр" Кирил Сєрєбрєнніков у Каннах закликає не бойкотували "великую русскую культуру". Одного разу він заявив "Нєт войнє", зазначаючи, що сподівається на її завершення і подальше життя в мирній Європі. Конкретних імен тих, хто винен у цій війні, чи дій його рідної держави, режисер не окреслює. До слова, росіянин відкрито зазначає, що йому дуже допоміг російський олігарх Роман Абрамович.

Варто зазначити, що у 2017 році Сєрєбрєннікову було висунуто звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі, він опинився під домашнім арештом. Прихильники режисера вважають кримінальну справу політично мотивованою. У 2020 році Сєрєбрєнніков і його колеги визнані винними в розкраданні понад 120 млн рублів (понад 2 млн доларів), виділених Мінкультури рф на один із проєктів. Вирок режисеру – 3 роки умовно, штраф та 3-річний випробувальний термін.

У березні 2022 року Сєрєбрєнніков навіть був достроково звільнений. Тобто сталося це вже після повномасштабного вторгнення рф. Як йдеться в повідомленні російського журналу "Театр", 28 березня Хамовницький районний суд Москви задовольнив клопотання адвокатів Сєрєбрєннікова про скасування умовного терміну і дострокове зняття судимості. Підставою для цього, за рішенням судді, стали: сплив більш як половини випробувального терміну, сплата штрафу і компенсації за шкоду Мінкульту. В ухвалі суду йдеться про те, що "засуджений довів своє виправлення", а також зазначається "позитивна характеристика професійної діяльності" режисера та "висока оцінка його внеску у світовий театр і кінематограф" з боку Союзу театральних діячів росії. Ось такий дисидент й опозиціонер, як часто пишуть про Сєрєбрєннікова європейські медіа.

Позиція української делегації в Каннах

У конкурсних програмах Каннського фестивалю-2022 наша країна представляє два фільми молодих українських режисерів (створених за підтримки Держкіно):

"Pamfir / Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука,

"Butterfly vision / Бачення метелика" Максима Наконечного.

Крім того, в позаконсурсній програмі фестивалю — фільм "Маріуполіс-2" – посмертна робота литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Його вбили російські військові у Маріуполі на початку квітня.

На Каннському фестивалі працює український національний павільйон, де щодня проходять тематичні зустрічі та дискусії, одна з таких мала назву Cancelling Russian Culture: Cinema as an Instrument of Russian Propaganda and War. Про це йдеться на сторінці Держкіно України в Facebook.

Українські представники у Франції закликають світову кіноспільноту не підтримувати російський контекст та бізнес. Адже отримані з них кошти в подальшому, через податки, йдуть не лише на підтримання пропагандистської машини рф, а й на фінансування війни та вбивств.

Позицію України на фестивалі в Каннах висловлює голова Держкіно Марина Кудерчук, наголошуючи, що кінематограф для рф — пропагандистський інструмент, який допомагає зображувати меншовартість інших країн і нав’язувати меседж про велич росії. Як додає Кудерчук, сьогодні українські кінематографісти мали б займатися своєю справою, але натомість змушені йти до армії, волонтерити, рятувати своїх дітей, захищати домівки, яких дехто з них вже не має.

На думку представника делегації з України, артдиректора Molodist Kyiv International Film Festival Андрія Халпахчі, наразі варто "виключати музику Чайковського" (ймовірно, натяк на назву фільму Сєрєбреннікова "Дружина Чайковського").

"В умовах війни навіть музика Чайковського, яку використовували замість гімну росії на Зимових Олімпійських іграх, є недоречною. Це не має бути бойкот російської культури на всі віки, але сьогодні це має бути призупинено", — вважає Халпахчі.

Натомість радниця Посольства України у Франції Вікторія Гуленко звернула увагу на співпрацю Сєрєбрєннікова з Владиславом Сурковим. За її словами, позиція Канн щодо режисера з рф викликає певний подив.

"Біографія режисера щільно пов’язана із Владиславом Cурковим, що працював у путінській адміністрації. До фінансування робіт режисера долучався Фонд Суркова. І це тоді, коли загальновідомо, що саме Сурков – архітектор російської пропагандистської машини, робота якої була тригером початку війни на Донбасі 2014 року", — зазначила Гуленко.

Також вона повідомила, що фільм "Дружина Чайковського" профінансований приватним фондом "Кінопрайм" Романа Абрамовича (нині олігарх перебуває під європейськими санкціями).

Реакція на Сєрєбрєннікова і Канни в Україні

Українська режисерка та сценаристка Марися Нікітюк на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, в якому висловила позицію щодо поведінки організаторів Каннського фестивалю і власне висловлювань російського режисера Кирила Сєрєбрєннікова. Авторка зазначає, що в минулі роки Сєрєбреннікова на заході не було, бо був невиїзним із рф через справу про розкрадання коштів.

"Своїми очима бачила в Каннах порожній стільчик з іменем кіріла, якому співчутливо аплодували всі ці роки французи в його відсутності. Бо у Франції дисидентів і обіжених, особливо обіжених росіян, люблять", — зазначає Нікітюк.

Режисерка виокремлює чотири висловлення росіянина у Каннах, зокрема з пресконференції Сеєрєбрєннікова, на які радить звернути увагу.

По-перше, російський режисер закликає допомагати не лише українцям, а і росіянам, в тому числі тим, яких посилають на війну. Тобто, пише Нікітюк, Сєрєбрєнніков – офіційний учасник міжнародного кінофестивалю — говорить про допомогу родинам російських солдат, які катують мирних українців, ґвалтують дітей і жінок. По-друге, українка звертає увагу на позицію Сєрєбрєннікова щодо "хорошої російської культури", але поряд із цим, на його ігнорування репресій над митцями за антивоєнну позицію. До прикладу Нікітюк називає художниця Сашу Скочиленко з Санкт-Петербургу, яка потрапила в російське СІЗО через те, що заміняла цінники в магазині на антивоєнні висловлювання. По-трєте, Нікітюк наводить думку Сєрєбрєннікова про те, що до сьогодні брати гроші у офіційної Москви на кіно і театр було нетоксично. Авторка додає, що, наприклад, російський продюсер Євгеній Гінділіс, якого неодноразово пакували в автозаки, відмовився від державного фінансування ше у 2014 році. По-четверте, в дописі підкреслюється співпраця Сєрєбрєннікова з Владиславом Сурковим – колишнім помічником путіна, який неодноразово висловлювався про "руський мир" і "новоросію".

"Якість текстів Суркова не завадила Сєрєбрєннікову поставити в театрі на сцені твір Суркова "Околоноля". Можливо, навзаєм такої прихильності відбувалося фінансувався театрального фестивалю "Територія"? – розмірковує в пості Нікітюк.

Підтримали обурення режисерки й інші користувачі соцмережі. Так, журналістка та активістка Олена Балаба написала: "Каннський кінофестиваль зайнявся пошуком "хороших русских", не висуваючи російських грошей з рота".

Своєю чергою, ексглава Держкіно України, продюсер Філіп Іллєнко помічає: "Цікаво, що лише при диктатурі й лише жертві політичних переслідувань з умовним терміном можна виїхати за кордон брати участь у пресухах в Каннах".

Нагадаємо, після заборони багатьох світових прем’єр до показу в державі-агресорі в російських кінотеатрах почали вмикати "піратські" версії фільмів. У відповідь на "культурні санкції" Європи та США рф і собі оголосили про низку заборон, зокрема закрила в’їзд для багатьох зірок. Серед них і відомий тревел-блогер Антон Птушкін, який засудив дії рф проти України.