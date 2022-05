Скандал с "узником путина": режиссер из рф после снятия судимости вступился за оккупантов

Российский режиссер привез свой фильм во Францию и призывает помогать россиянам, хотя официально Каннский фестиваль встал в поддержку Украины

Во Франции проходит 75-й Каннский международный кинофестиваль, который уже запомнился откровенным протестом активистки против издевательств над украинцами. Организаторы мероприятия выступили в поддержку Украины и против российской агрессии, запретили российской делегации участвовать, но вместе с этим дали площадку для выражения мнений российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, включив его фильм в официальную программу фестиваля.

Почему такой конфликт интересов вызвал в Украине возмущение и о каком "искусстве вне политики" рассказывает в Каннах российский режиссер — в материале "Телеграфа".

Бойкот российской делегации, но "зеленый свет" для Серебренникова

Как говорится в заявлении оргкомитета, Каннский фестиваль поддерживает народ Украины и присоединяется к тем, кто выступает против "этой недопустимой ситуации" и осуждает позицию россии, ее лидеров. После нападения рф 24 февраля было решено не приглашать российскую делегацию, а также журналистов и критиков из россии.

Несмотря на это, работу российского кинематографиста Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" включили в программу. По словам гендиректора кинофестиваля Тьерри Фремо, причина такого исключения в том, что фильм снят не за государственные деньги рф, а сам автор якобы оппозиционен к власти. Кроме Серебренникова на фест пригласили исполнителей главных ролей этого фильма Владимира Мишукова, Елену Михайлову, Одина Байрона, Филиппа Авдеева, рэпера Oxxxymiron, а также продюсера Илью Стюарта.

Российские режиссер и актеры на Каннском фестивале-2022

Выступление Зеленского на Каннском фестивале

На церемонии открытия юбилейного Каннского фестиваля 17 мая было дано слово президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем видеовыступлении гарант говорил о вторжении россии и цитировал фильмы "Великий диктатор" Чарли Чаплина и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы, а также вспомнил героев картин "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи и "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино.

"В Европе — самая страшная война со времен Второй мировой. Прежде всего, по вине одного человека, который сидит в Москве. Другие люди гибнут каждый день. И они не оживут после фразы "Стоп, снято!" — говорится в обращении Зеленского. — Но что мы слышим об этом сейчас? Кино будет молчать или будет говорить? Если есть диктатор, если есть война за свободу и если снова, как и тогда, все зависит от нашего единства, то останется ли кино вне этого единства?"

Президент добавил, что нам нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не является немым. Гости церемонии встретили Зеленского овациями и поднялись со своих мест.

Кто такой Кирилл Себебренников

Российский режиссер, телеведущий, художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников в Каннах призывает не бойкотировать "великую русскую культуру". Однажды он заявил "Нет войне", отмечая, что надеется на ее завершение и дальнейшую жизнь в мирной Европе. Конкретные имена тех, кто виноват в этой войне, или действий его родного государства режиссер не очерчивает. К слову, россиянин открыто отмечает, что ему очень помог российский олигарх Роман Абрамович.

Следует отметить, что в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он оказался под домашним арестом. Поклонники режиссера считают уголовное дело политически мотивированным. В 2020 году Серебренников и его коллеги признаны виновными в хищении более 120 млн рублей (более 2 млн долларов), выделенных Минкультуры рф на один из проектов. Приговор режиссера – 3 года условно, штраф и 3-летний испытательный срок.

В марте 2022 года Серебренников был досрочно освобожден. То есть произошло это уже после полномасштабного вторжения россии. Как говорится в сообщении российского журнала "Театр", 28 марта Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов Серебренникова об отмене условного срока и досрочном снятии судимости. Основанием для этого, по решению судьи, стали: истечение более половины испытательного срока, уплата штрафа и компенсации за ущерб Минкульту. В решении суда говорится, что "осужденный доказал свое исправление", а также отмечается "положительная характеристика профессиональной деятельности" режиссера и "высокая оценка его вклада в мировой театр и кинематограф" со стороны Союза театральных деятелей россии. Вот такой диссидент и оппозиционер, как часто пишут о Серебренникове европейские медиа.

Позиция украинской делегации в Каннах

В конкурсных программах Каннского фестиваля-2022 наша страна представляет два фильма молодых украинских режиссеров (созданных при поддержке Госкино):

"Pamfir/Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука,

"Butterfly vision/Видение бабочки" Максима Наконечного.

Кроме того, во внеконсурсной программе фестиваля – фильм "Мариуполис-2" – посмертная работа литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Он был убит русскими военными в Мариуполе в начале апреля.

На Каннском фестивале работает украинский национальный павильон, где ежедневно проходят тематические встречи и дискуссии, одна из таких называлась Cancelling Russian Culture: Cinema as an Instrument of Russian Propaganda and War. Об этом говорится на странице Госкино Украины в Facebook.

Украинские представители во Франции призывают мировое киносообщество не поддерживать российский контекст и бизнес. Ведь полученные из них средства в дальнейшем, через налоги, идут не только на поддержание пропагандистской машины рф, но и финансирование войны и убийств.

Позицию Украины на фестивале в Каннах высказывает глава Госкино Марина Кудерчук, отмечая, что кинематограф для рф — пропагандистский инструмент, который помогает изображать неполноценность других стран и навязывать месседж о величии россии. Как добавляет Кудерчук, сегодня украинские кинематографисты должны заниматься своим делом, но вместо этого вынуждены идти в армию, волонтерить, спасать своих детей, защищать дома, которых у некоторых из них уже нет.

По мнению представителя делегации из Украины, артдиректора Molodist Kyiv International Film Festival Андрея Халпахчи, стоит "выключать музыку Чайковского" (вероятно, намек на название фильма Серебренникова "Жена Чайковского").

"В условиях войны даже музыка Чайковского, которую использовали вместо гимна россии на Зимних Олимпийских играх, неуместна. Это не должен быть бойкот русской культуры на все века, но сегодня это должно быть приостановлено", — считает Халпахчи.

В то же время советница Посольства Украины во Франции Виктория Гуленко обратила внимание на сотрудничество Серебренникова с Владиславом Сурковым. По ее словам, позиция Канн относительно режиссера по рф вызывает определенное недоумение.

"Биография режиссера тесно связана с Владиславом Cурковым, работавшим в путинской администрации. К финансированию работ режиссера приобщался Фонд Суркова. И это тогда, когда общеизвестно, что именно Сурков – архитектор российской пропагандистской машины, работа которой была триггером начала войны на Донбассе 2014 года", — отметила Гуленко.

Также она сообщила, что фильм "Жена Чайковского" профинансирован частным фондом "Кинопрайм" Романа Абрамовича (ныне олигарх находится под европейскими санкциями).

Реакция на Серебренникова и Канны в Украине

Украинская режиссерка и сценаристка Марыся Никитюк на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором высказала позицию касательно поведения организаторов Каннского фестиваля и высказываний российского режиссера Кирилла Серебренникова. Автор отмечает, что в прошлые годы Серебренникова на мероприятии не было, потому что был невыездным из рф из-за дела о хищении средств.

"Своими глазами видела в Каннах пустой стульчик с именем Кирилла, которому сочувственно аплодировали все эти годы французы в его отсутствии. Потому что во Франции диссидентов и обиженных, особенно обиженных россиян, любят", — отмечает Никитюк.

Режиссекар выделяет четыре высказывания россиянина в Каннах, в том числе с пресс-конференции Серебренникова, к которым советует присмотреться.

Во-первых, российский режиссер призывает помогать не только украинцам, но и россиянам, в том числе посылаемым на войну. То есть, пишет Никитюк, Серебренников – официальный участник международного кинофестиваля – говорит о помощи семьям российских солдат, которые пытают мирных украинцев, насилуют детей и женщин. Во-вторых, украинка обращает внимание на позицию Серебренникова относительно "хорошей русской культуры", но наряду с этим на его игнорирование репрессий над деятелями искусства за антивоенную позицию. К примеру, Никитюк называет художницу Сашу Скочиленко из Санкт-Петербурга, которая заменяла ценники в магазине на антивоенные высказывания и попала в российское СИЗО. В-третьих, Никитюк приводит мнение Серебренникова о том, что до сих пор брать деньги у официальной Москвы на кино и театр было нетоксично. Автор добавляет, что, например, российский продюсер Евгений Гиндилис, которого неоднократно упаковывали в автозаки, отказался от государственного финансирования еще в 2014 году. В-четвертых, в сообщении подчеркивается сотрудничество Серебренникова с Владиславом Сурковым – бывшим помощником путина, который неоднократно высказывался о "русском мире" и "новороссии".

"Качество текстов Суркова не помешало Серебренникову поставить в театре на сцене произведение Суркова "Околоноля". Возможно, в ответ на такую привязанность происходило финансирование театрального фестиваля "Территория"? – рассуждает в посте Никитюк.

Поддержали возмущение режиссера и другие пользователи соцсети. Так, журналистка и активистка Елена Балаба написала: "Каннский кинофестиваль занялся поиском "хороших русских", не вынимая российских денег изо рта".

В свою очередь, эксглава Госкино Украины, продюсер Филипп Ильенко замечает: "Интересно, что только при диктатуре и только жертве политических преследований с условным сроком можно уехать за границу участвовать в прессухах в Каннах".

Напомним, после запрета многих мировых премьер к показу в государстве-агрессоре в российских кинотеатрах начали включать "пиратские" версии фильмов. В ответ на "культурные санкции" Европы и США рф тоже объявила о ряде запретов, в частности закрыла въезд для многих звезд. Среди них и известный тревел-блогер Антон Птушкин, осудивший действия россии против Украины.