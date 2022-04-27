"Запахло перестройкой": в кинотеатрах рф начали крутить "пиратское" кино, сеть отреагировала

Многие россияне готовы ходить на подобные сеансы

В отдельных российских кинотеатрах на днях официально началось "пиратство". Москва, Чита, Екатеринбург и многие другие города открыли свои кинозалы для незаконного "проката" зарубежных лент, прав на показ которых у них нет. Более того — сами ленты скачаны с торрента.

Об этом сообщает российское издание Esquire, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Первый подобный показ прошел еще 21 апреля — тогда в кинотеатре WIP москвичам показали нашумевшего "Бэтмена", чья мартовская премьера обошла российских любителей такого жанра фильмов.

Спустя пару дней этот же фильм решили показать и в Екатеринбурге. Сеансы были анонсированы в сети "Гринвич Синема", залы в которых арендовала компания "Кино Нон-Стоп". При эмом они официально подтвердили: пиратские показы фильмов и дальше продолжатся.

Также проходят показы "Бэтмена" в некоторых заведения Читы. Кроме этой ленты зрителям также предлагают посмотреть диснеевско-пиксаровский мультфильм "Я краснею".

Отдельные народные "умельцы" добрались и до киностудии Netflix. В Махачкале (столица Дагестана) людям хотят предложить на выбор несколько фильмов, среди которых "Бэтмэн", "Не смотрите наверх", а также "Красное уведомление".

Сообщается, что еще пиратские показы зарубежных фильмов по россии проходят в Иваново, Находке, Якутске, Пензе и ряде других городов.

В сети, разумеется, подобный подход в организации бизнеса уже высмеяли. Не обошлось и без возмущений, а также исторических параллелей.

Стоит отметить, что накануне также появилась новость, что в россии собираются официально разрешить контрабандные товары, выпускаемые компаниями, которые покинули рф или ввели санкции.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как западные страны в целом реагируют на запрет российских товаров и проводят ли их бойкот.