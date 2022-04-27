Немцы "за", французы – не совсем: как Запад бойкотирует российские компании

Западные покупатели выражают готовность бойкотировать продукцию тех брендов, которые не уходят из россии

В сети появились результаты социологического опроса, касаемо настроения граждан западных стран по вопросу выхода западного бизнеса из россии. Респондентами стали жители четырех стран: США, Великобритании, Германии и Франции.

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Соответствующую информацию в среду, 27 апреля, на своей странице в соцсети обнародовал бывший министр Кабинета министров и соучредитель Monobank Денис Дубилет.

"Делюсь с вами результатами социологического исследования, которое мы заказали в рамках кампании по бойкотированию россии и провели несколько дней назад. Очень интересные!", — говорится в тексте публикации.

Первым вопросом, который задавали респондентами был: "Насколько внимательно вы следите за новостями из Украины?"

Среди опрошенных ответ "внимательно" или "очень внимательно" дали:

в США — 60% граждан,

в Великобритании — 64% граждан,

в Германии — 72% граждан,

во Франции – 64% граждан.

Из соответствующих данных, которые удалось получить во время соцопроса, можно заключить, что жители европейских стран следят за событиями в Украине внимательнее, чем американцы. Наиболее внимательными оказались немцы.

На второй вопрос: "Насколько вы выступаете против поступков россии?" опрошенные граждане ответили следующим образом:

в США — 72% опрошенных ответили " очень сильно ",

", в Великобритании — 76% человек,

в Германии — 70% опрошенных граждан,

во Франции – 41% респондентов.

"Мы об этом догадывались, но здесь увидели наглядно: для большинства французов, в отличие от других трех стран, "не все так однозначно". С другой стороны, я был приятно удивлен поддержке немцев", — подытожил Дубилет.

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Результаты по третьему вопросу относительно "мощности поддержки решения компаний о выходе из россии" жители четырех стран отвечали следующим образом:

Поддерживают/Не поддерживают

в США — 73%/15%

в Великобритании — 73%/18%

в Германии — 60%/24%

во Франции – 42%/42%.

Здесь, по мнению Дубилета, можно сделать вывод, что несмотря на то, что жители Германии поддерживают Украину практически на том же уровне, как и жители США и Британии, их позиция все же более "прагматична".

Позиция французов в этом вопросе неприятно поразила организаторов опроса.

Последним вопросом, который задавали жителям западных стран в итоге стало следующее: "Вы задумывались над тем, чтобы бойкотировать продукцию компаний, не выходящих из россии? Да или нет? "

в США — 65% ответили, что задумывались. 35% — нет.

в Великобритании — 67% в соотношении к 33% респондентов,

в Германии — 54% человек ответили "да", 46% — "нет"

во Франции – 39% до 61% опрошенных граждан.

Наиболее интересным в проведенном исследовании Дубилет считает, что западные покупатели выражают готовность бойкотировать продукцию тех брендов, которые не уходят из рф. В США и Великобритании таких граждан больше всего, меньше всего их во Франции.

"Я уверен, что все крупные западные бренды также проводили подобные исследования, и многие из них принимают решение уходить из россии, в том числе из-за таких настроений общественности ", — подытожил Дубилет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинское лекарство все еще можно приобрести в российских и Крымских аптеках. В частности, украинская фарм-компания "Фармак" продолжает продавать лекарства россиянам.