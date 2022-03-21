Украинские лекарства все еще можно купить в российских и Крымских аптеках

Судя по фискальным чекам из Москвы и Севастополя, лекарства "Фармак", которым владеет Филя Жебривская, свободно продаются в Москве и Севастополе. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook и опубликовал доказательства того, что лекарства, производимые киевской фармацевтической компанией "Фармак", продаются в россии.

Судя по чекам, лекарства компании, которой владеет украинская бизнес-вумен Филя Жебривская, свободно продаются в Москве и Севастополе.

"Это – свежие фото чеков из аптек: за 18 марта из Москвы, за 17 и 18 марта – из оккупированного Севастополя. 22-й и 23-й день войны. Видите? Все чеки – за препараты киевского "Фармака" Фили Жебровской. Еще раз: киевская фармацевтическая компания на 23 день войны помогает лечить захватчиков!", — отметил Голобуцкий.

Три года назад, на шестом году войны, Жебровская уже делала скандальное заявление: "Да, Россия — агрессор, я в этом уверена. Но где здравый смысл: если мы покупаем у агрессора, то почему мы не можем ему продавать?".

"Судя по этим чекам, Жебровская продолжает "просто продавать агрессору" лекарства. "Корвалол", например, — чтобы русские самки спокойнее отправляли поттернетов убивать нас. Думаю, это достаточно серьезный повод: СБУ следует немедленно проверить, куда прямо сейчас идут фуры с лекарством "Фармака", — считает политолог.

По мнению политолога, Жебровская, как председатель Наблюдательного совета "Фармака" и основной акционер, полностью подпадает под закон о коллаборантах. "И 71 год не должен стать препятствием. Мы же 69-летнего Путина не освобождаем от ответственности "по возрасту", – сказал Голобуцкий.

По его словам, "Фармак" мог бы сослаться на то, что это "из старых запасов", но до сих пор нет заявлений от "Фармака" об остановке отгрузки продукции в Россию и личного заявления Жебровской с позицией по войне, а это именно она лично занимается стратегическим развитием: определяет вектор движения "Фармака".