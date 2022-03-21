Корвалол для ворога: під час війни українська фарм-компанія "Фармак" продає ліки росіянам

Українські ліки все ще можна купити в російських та Кримських аптеках

Політолог Олексій Голобуцький у своєму Facebook опублікував фотографії чеків з аптек Москви та Севастополя: виявилося, що продукція фарм-компанії Філі Жебрівської "Фармак" продається у країні-агресорі

"Це — свіжі фото чеків з аптек: за 18 березня з Москви, за 17 і 18 березня — з окупованого Севастополя. 22-й і 23-й дні війни. Бачите? Всі чеки — за препарати київського "Фармаку" Філі Жебровської. Ще раз: київська фармацевтична компанія на 23-й день війни допомагає лікувати загарбників!", — зазначив Голобуцький.

Три роки тому, на шостому році війни, Жебровська вже робила скандальну заяву: "Так, Росія — агресор, я в цьому впевнена. Але де здоровий глузд: якщо ми купуємо в агресора, то чому ми не можемо йому продавати?".

"Судячи з цих чеків, Жебровська продовжує "просто продавати агресору" ліки. "Корвалол", наприклад, — щоб російські самиці спокійніше відправляли потєрьнєтов вбивати нас. Гадаю, це достатньо серйозний привід: СБУ варто негайно перевірити, куди прямо зараз йдуть фури з ліками "Фармаку", — вважає політолог.

На думку політолога, Жебровська, як голова Наглядової ради "Фармаку" і основний акціонер, цілком підпадає під закон про колаборантів. "І 71 рік не має стати перешкодою. Ми ж 69-річного Путіна не звільняємо від відповідальності "за віком", — сказав Голобуцький.

За його словами, "Фармак" міг би послатись на те, що це "зі старих запасів", але досі немає заяв від "Фармаку" про зупинення відвантаження продукції до росії та особистої заяви Жебровської з позицією щодо війни, а це ж саме вона особисто займається стратегічним розвитком: визначає вектор руху "Фармаку".