Український режисер Лозниця у Каннах висловився на підтримку російської культури та розгнівав мережу

Сергій Лозниця виступив зі скандальною промовою на "Каннському кінофестивалі-2022"

У суботу, 21 травня, знаменитий український режисер Сергій Лозниця виступив на "Каннському кінофестивалі-2022" у Франції з промовою, в якій засудив бойкот російської культури, і все це на тлі війни, що розв’язана в Україні.

Лозниця, отримуючи нагороду France Culture за внесок у кіномистецтво, передає "Радіо Свобода", виступив проти бойкоту російського кіно та культури.

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"Я звертаюся зараз до вас моєю рідною мовою (має на увазі російську мову — ред.), якою я говорив у моєму рідному місті Київ з дитинства. Вимога бойкоту російськомовної культури, яка є також і досягненням, і багатством України, є архаїчним та деструктивним за своєю природою", – заявив на заході Лозниця.

Така скандальна заява щодо України, в якій російська армія вбиває мирних людей, викликала засудження українців. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці висловилася українська журналістка Олена Чиченіна. Вона заявила, що Лозниця, який понад 20 років живе у Німеччині, не може повністю перейнятися проблемами земляків.

"Раніше я до таких людей ставилася досить толерантно. Типу, ну давайте подискутуємо. Десь із початку березня я почала їх зневажати і боятися, бо вони своєю чи дурістю, чи відсутністю гордості, чи продажністю несуть безпосередню загрозу моєму життю. Особливо гидко від тих, які із самого початку були у безпеці та уникли прямого контакту з тим, що так гаряче захищають", – написала Чиченіна.

У соцмережі висловилася й українська сценаристка та продюсер Анна Паленчук, яка зазначила, що промова Лозниці викликала у неї почуття огиди.

"Сергію, у вас була можливість сказати про 100500 несправедливостей, які зараз відбуваються не лише з Україною, країною вашого народження, а й у світі, але ви обрали захист російської культури", – звернулася Паленчук до Лозниці.

У коментарях до постів українці висловили свої обурення з приводу зрадницької промови Сергія Лозниці.

Що відомо про Сергія Лозницю

Народився в Білорусі, дитинство та юність провів у Києві. У 1991 році переїхав жити та працювати в росію. З 2001 року живе у Німеччині. Лозниця є лауреатом Державної премії України ім. Довженка. За фільми "Донбас" та "Бабин Яр. Контекст" він отримав нагороди Каннського кінофестивалю. Раніше його виключили з Української кіноакадемії. Після цього він звинуватив українських колег у нацизмі, і у своїй промові на "Каннському кінофестивалі" "пройшовся" по активістах.

Нагадаємо, що у Франції відбувається 75-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Організатори заходу виступили на підтримку України, заборонили російській делегації брати участь, але разом із цим включили до офіційної програми фестивалю фільм російського режисера Кирила Серебренникова. Це викликало в Україні обурення.

Нагадаємо, після заборони багатьох світових прем’єр до показу в країні-агресорі у російських кінотеатрах почали включати "піратські" версії фільмів.