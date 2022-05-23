Украинский режиссер Лозница в Каннах высказался в поддержку русской культуры и разгневал сеть

Сергей Лозница выступил со скандальной речью на "Каннском кинофестивале-2022"

В субботу, 21 мая, знаменитый украинский режиссер Сергей Лозница выступил на "Каннском кинофестивале-2022" во Франции с речью, в которой осудил бойкот русской культуры, и все это на фоне развязанной в Украине войны.

Лозница, получая награду France Culture за вклад в киноискусство, передает "Радио Свобода", выступил против бойкота российского кино и культуры.

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"Я обращаюсь сейчас к вам на моем родном языке (имеет в виду русский язык — ред.), на котором я говорил в моем родном городе Киев с детства. Требование бойкота русскоязычной культуры, которая является также и достижением, и богатством Украины, является архаичным и деструктивным по своей природе", – заявил на мероприятии Лозница.

Такое скандальное заявления по отношению к Украине, в которой российская армия убивает мирных людей, вызвал осуждение украинцев. В частности, на своей странице в Фейсбук высказалась украинская журналистка Елена Чиченина. Она заявила, что Лозница, который более 20 лет живет в Германии, не может полностью проникнуться проблемами соотечественников.

"Раньше я к таким людям относилась довольно толерантно. Где-то с начала марта я начала их презирать и бояться, потому что они своей или глупостью, или отсутствием гордости, или продажностью несут непосредственную угрозу моей жизни. Особенно противно от тех, которые с самого начала были в безопасности и избежали прямого контакта с тем, что так горячо защищают", – написала Чиченина.

В соцсети высказалась и украинская сценаристка и продюсер Анна Паленчук, которая отметила, что речь Лозницы вызвала у нее чувство отвращения.

"Сергей, у вас была возможность сказать о 100 500 несправедливостях, которые сейчас происходят не только с Украиной, но и в мире, но вы выбрали защиту русской культуры", – обратилась Паленчук к Лознице.

В комментариях к постам украинцы выразили свои возмущения по поводу предательской речи Сергея Лозницы.

Что известно о Сергее Лознице

Родился в Беларуси, детство и юность провел в Киеве. В 1991 году переехал жить и работать в россию. С 2001 года живет в Германии. Лозница является лауреатом Государственной премии Украины им. Довженко. За фильмы "Донбасс" и "Бабий Яр. Контекст" он получил награды Каннского кинофестиваля. Ранее его исключили из Украинской киноакадемии. После этого он обвинил украинских коллег в нацизме, и в своей речи на "Каннском кинофестивале" "прошелся" по активистам.

Напомним, что во Франции проходит 75-й Каннский международный кинофестиваль. Организаторы мероприятия выступили в поддержку Украины, запретили российской делегации участвовать, но вместе с этим включили в официальную программу фестиваля фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова. Это вызвало в Украине возмущение.

Напомним, после запрета многих мировых премьер к показу в стране-агрессоре в российских кинотеатрах начали включать "пиратские" версии фильмов.