Война — день 89: оккупанты пытаются взять Северодонецк, неся существенные потери

Оперативно о главном 23 мая

Украина сдерживает наступление российских войск 89 дней подряд. По свежим данным карт боевых действий, самые ожесточенные бои сейчас идут на Донбассе, в частности на Северодонецком направлении, ведь оккупанты пытаются подобраться поближе и захватить сам Северодонецк. В других направлениях фронта ситуация не менее сложная, ведь россияне штурмуют сразу несколько ключевых направлений. Вооруженные силы Украины сдерживают наступление захватчиков и наносят им непоправимые потери, чем вынуждают отступить. Существенную роль в этом играет подготовка украинских военных и западное оружие, которое продолжает поступать в Украину. Кроме этого, растет поддержка Украины на международной арене, в том числе по вступлению в ЕС.

В этой трансляции "Телеграф" информирует о главных событиях, произошедших в Украине и мире 23 мая. Однако читатели могут получать новости более оперативно в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения, сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним, что о ситуации в стране за 20 мая можно прочесть в новости: "Война — день 86: оккупанты штурмуют Донбасс, пока в Украину прибывает тяжелая артиллерия".

Информация за 21 мая доступна в материале: "Война – день 87: оккупанты атакуют мирные украинские города, а в Украину едет мощное подкрепление".

А главные события за 22 мая доступны в материале: "Война — день 88: россияне давят на Донбассе, а Украина получает беспрецедентную помощь".