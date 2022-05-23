Первый приговор оккупанту: за убийство мирного жителя солдат рф получил пожизненное
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Приказ стрелять в украинца солдат якобы получил от прапорщика и еще одного человека. Ни один из них непосредственным командиром служащего не был
Киевский суд объявил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя Сумской области. За кровавое преступление оккупанту присудили пожизненное заключение.
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